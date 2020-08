Polizei tritt auf Mann ein – auch als er am Boden liegt

Zwei Videos, die in den sozialen Medien kursieren, zeigen, wie ein Mann in der deutschen Metropole Frankfurt gleich von mehreren Polizisten tätlich angegangen wird. Sie traktieren ihn mit Fußtritten und schlagen auf ihn ein – auch als er schon am Boden liegt. Die Schläge gehen Richtung Kopf und Rücken, wie auf den Videos zu sehen ist. Der Polizeieinsatz fand in der Nacht vom 15. auf den 16. August statt, wie die deutsche Hessenschau schreibt.

In einem zweiten Video ist zu sehen, wie einer der Polizisten sich an der Karosserie des Polizeiautos hochschwingt und mit voller Wucht in Richtung Wageninneres tritt – dorthin, wo mutmaßlich der eben verhaftete Mann Platz genommen hat.

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt teilt mit, dass der Mann, ein 29-jähriger Mann aus Syrien, beim Polizeieinsatz verletzt wurde. Das berichtet die FAZ. Drei Beamte wurden vom Dienst suspendiert. Der Tat vorausgegangen sein soll ein Polizeieinsatz gegen eine Gruppe Alkoholisierter.

Rücktritt von Innenminister gefordert

Der Syrer soll Teil dieser Gruppe gewesen sein. Nach Angaben der Frankfurter Polizei soll dieser die Beamten beleidigt und bespuckt haben, «so dass er zu Boden gebracht werden musste». Weitere Angaben machte die Polizei nicht.

Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) nannte das Vorgehen der Beamten «völlig inakzeptabel». Trotzdem fordert die Opposition der SPD nun seinen Rücktritt: «Beuth ist Teil des Problems», sagte Günter Rudolph von der SPD gegenüber der FAZ.

Erst vergangene Woche sorgte ein Video aus Düsseldorf für Schlagzeilen. Dort kniete sich ein Polizist auf den Hals eines 15-Jährigen. Auch hier wurde ein Verfahren eingeleitet um den Einsatz zu analysieren.

