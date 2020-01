Minus 66 Grad – Rekord auf Grönland gemessen

Minus 65,9 Grad Celsius messen Forscher am 9. Januar 1954 auf Grönland und legen damit einen vermeintlichen Allzeit-Minusrekord fest. Nun wackelt der gewaltig, denn wiederum in Grönland wurden nun minus 66 Grad gemessen. Forscher untersuchen derzeit noch, ob der Rekord offiziell bestätigt werden kann.

Kurios: Während Grönland bibbert, hat der Winter in Europa derzeit keine Chance und der Gegensatz zu Australien könnte nicht gewaltiger sein. Dort stöhnt man unter der Hitze, 115 Grad trennen Grönland und Australien. Dort gab es mit 48,9 Grad in Sydney jüngst einen neuen Hitzerekord.

Kein Schnee in Sicht

Und in Luxemburg? Alles relativ warm. Am Mittwoch und Donnerstag schwanken die Temperaturen bei Nieselregen zwischen 7 und 10 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus südwestlicher Richtung.

Erst am Samstag blickt die Sonne wieder vereinzelt durch die dichte Wolkendecke. Das Quecksilber fällt dann nachts wieder auf den Gefrierpunkt, tagsüber werden Werte um die 6 Grad erreicht. Am Samstag und Sonntag setzt wieder der Regen ein. Schnee ist nicht in Sicht.

(sw/L'essentiel)