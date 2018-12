Drohne stoppt Einsatz von Löschflugzeugen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Eine Drohne hat am Mittwoch für den Abbruch des Einsatzes von Löschflugzeugen in Australien gesorgt. Sieben Flugzeuge und Helikopter hatten ein Buschfeuer auf Bruny Island bei Hobart in Tasmanien bekämpft, als über dem Einsatzort eine Drohne gesichtet wurde.

Helicopters waterbombing a bushfire which forced the evacuation of 150 people on the popular Christmas destination of Bruny Island were grounded by a drone flying nearbyhttps://t.co/ySfh9o2UkR– ABC Hobart (@abchobart) 25. Dezember 2018

Wie der Sender ABC berichtete, wurden alle Flüge umgehend gestoppt. Den Feuerwehrleuten am Boden gelang es dennoch, die Flammen einzudämmen. Die Polizei wurde mit dem Hinweis zitiert, dass der Einsatz von Drohnen bei Buschbränden gegen die Flugsicherheitsgesetze verstoße. Ob jemand festgenommen wurde, teilte die Polizei nicht mit.

(L'essentiel/chk/sda)