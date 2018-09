Ist dieser Schweinebraten 19,20 Euro wert?

Artikel per Mail weiterempfehlen

«So sieht also ein Schweinebraten für 19,80 Euro auf der Wiesn aus»: Mit diesen Worten kommentiert ein Oktoberfest-Besucher ein Bild seiner Mahlzeit. Zu sehen ist ein etwas grau angelaufenes Stück Fleisch, das wohl die volle Hitze des Ofens abbekommen hat. Es schwimmt in einer dünnen, wässrig anmutenden Sauce neben einem einzigen kleinen Kartoffelknödel. G'schmackig sieht anders aus!

Etwas später setzt Tom K. einen weiteren Tweet ab, in dem er sich mit einem Augenzwinkern korrigiert: «Sorry, kostet nur 19,20 Euro. Dann ist es ja fast ein richtiges Schnäppchen.» In der folgenden Diskussion meint ein Nutzer: «Wer auf die Wiesn geht, schreit geradezu danach abgezockt zu werden. Also null Mitleid und guten Appetit!» Darauf antwortet Tom K.: «Natürlich ist die Wiesn ein Geschäft. Oftmals stimmt aber das Preis-Leistungs-Verhältnis. Hier leider nicht. Das war eher Abzocke.»

Bis zu 11,50 Euro für eine Maß

Auch die anderen Preise auf der Münchner Wiesn können sich sehen lassen: Die Maß Bier kostet dieses Jahr zwischen 10,70 (Wirtshaus im Schichtl) und 11,50 Euro (Paulaner, Käfer, Löwenbräu, Marstall, Käfer Wiesn-Schänke). Die Wirte nannten höhere Lohnkosten, Kostensteigerungen von Zulieferern und eine Erhöhung der Umsatzpacht durch die Stadt München als Gründe für den Preisanstieg, wie sueddeutsche.de schreibt.

Trotz der gesalzenen Preise war der Auftakt der Wiesn 2018 am vergangenen Wochenende ein voller Erfolg. Rund 800.000 Menschen feierten am Auftaktwochenende beim Münchner Oktoberfest, darunter wohl auch viele Luxemburger. Im Vorjahr wollten zirka 200.000 Menschen weniger zum Start dabei sein. 13 Ochsen wurden gegessen, zwei mehr als 2017. Am Samstagabend bildeten sich lange Schlangen vor den Festzelt-Eingängen.

(L'essentiel)