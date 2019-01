Tierhasser taucht zwei Katzen in Säure

Artikel per Mail weiterempfehlen

In der thüringischen Ortschaft Großliebringen hatte die Tierauffangstation mit einem grausigen Fall von Tierquälerei zu tun. Bereits Anfang Januar entdeckte eine Anwohnerin eine Katze, die zusammengekauert in in einer Ecke saß. Bald darauf fand sie ein weiteres Tier, das ähnliche Verletzungen aufwies: Das Fell der Tiere hatte sich büschelweise gelöst, teilweise lag die Haut darunter komplett frei.

Eines der Tiere wurde von seinen Besitzern gesund gepflegt, das andere in die örtliche Tierauffangstation gebracht. Die Mitarbeiter dort sind sich sicher, dass die Katze vorsätzlich in eine ätzende, ölige Substanz getaucht wurde. Die Katze im Tierheim fraß und trank nichts mehr. Das Tier kämpfte tagelang ums Überleben.

Wie die Bild berichtet, sind beide Katzen mittlerweile über den Berg. Neben den Medikamenten und der Pflege im Tierheim hat auch eine Rentnerin ganze Arbeit geleistet: Sie hat der Katze im Tierheim einen Pullover gestrickt, damit sie mit ihrem löchrigen Fell nicht frieren muss.

Update: Liebe Tierfreunde. Besten Dank für Eure Anteilnahme und Unterstützung. Ich freue mich Euch mitteilen zu... Gepostet von Tierauffangstation/Tierheim Großliebringen am Sonntag, 13. Januar 2019

(sw/L'essentiel)