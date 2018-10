Tausende in Portugal ohne Strom

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Sturm «Leslie» hat in der Nacht zu Sonntag die portugiesische Westküste erreicht. Die Windgeschwindigkeiten gingen laut Nationalem Hurrikan Zentrum in Miami auf 110 Stundenkilometer zurück, der Hurrikan wurde zu einem tropischen Wirbelsturm herabgestuft.

«Leslie» werde im Laufe des Sonntags weiter ins Inland und auch über Spanien ziehen, hieß es in der Prognose. In Böen könnte die Windgeschwindigkeit auch bei über 110 Stundenkilometern liegen. Am Sonntagabend werde der Sturm voraussichtlich abgezogen sein. Gewarnt wurde auch vor starken Regenfällen, die zu Überflutungen führen könnten.

Ausamß der Schäden ungewiss

Laut Wetterdienst Kachelmannwetter wurden am späten Samstagabend an der Landspitze Cabo Carvoeiro nördlich von Lissabon 100 Stundenkilometer gemessen. Vor wenige Tagen erst war Mallorca von einem verheerenden Unwetter heimgesucht worden.

Mehr als 15.000 Haushalte waren in der Nacht auf Sonntag gemäss Medienberichten ohne Strom, unzählige Bäume wurden entwurzelt und Flüge gestrichen. Das ganze Ausmaß der Schäden lasse sich aber erst beurteilen, wenn sich die Situation beruhigt habe, heißt es von Behörden.

