Milliardärssohn darf nicht mehr First Class fliegen

Gern gibt Wang Sicong das Geld seines Vaters Wang Jianlin, eines chinesischen Unternehmers, der 26 Milliarden Euro schwer ist, aus. So kaufte der 31-Jährige unter anderem acht iPhones für umgerechnet knapp 9000 Euro für seinen Schlittenhund Coco. Bilder und Videos auf seinem Instagram-Account zeigen das luxuriöse Leben des Milliardärssohnes.

Sozialkredit-System

Doch nun soll Medienberichten zufolge damit Schluss sein. Weil Wang es versäumt habe, einem Konkurrenten nach einem Rechtsstreit umgerechnet eine halbe Million Euro zu zahlen, verbietet ihm ein chinesisches Gericht einige Annehmlichkeiten.

So darf der 31-Jährige nicht mehr in High-End-Hotels übernachten, First Class fliegen, Golf spielen und in Nachtclubs gehen. Immobilien- und Autokäufe sind ihm ebenfalls untersagt.

Die Strafe hängt mit dem Sozialkredit-System zusammen, das China gerade ausprobiert: Wer sich asozial verhält, wird in seinem Leben eingeschränkt – bis er wieder genügend Pluspunkte hat.

(L'essentiel/red)