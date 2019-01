Frau allein in Bar wird für Prostituierte gehalten

Wenn Clementine Crawford in New York ist, sucht sie immer das gleiche Restaurant auf. Dort kann sie abschalten, in Ruhe etwas an der Bar essen und selbst die Bedienung ist immer die gleiche.

Umso größer war die Überraschung, als ihr plötzlich mitgeteilt wurde, dass die Leitung eine neue Richtlinie festgelegt hatte: Künftig sei es nicht mehr erlaubt, allein an der Bar zu sitzen. Diese Regel betraf aber offenbar nur Frauen. Denn nachdem Crawford an einen Tisch beordert worden war, beobachtete sie, wie ein Mann allein an der Bar Platz nahm und sein Essen serviert bekam.

Verdutzt hakte Crawford nach: Warum beschränkte sich die neue Regel nur auf Frauen? Die Antwort: Der Besitzer des Restaurants wolle härter gegen Prostitution vorgehen. Crawford fragte sich darauf, ob nun alle Frauen, die allein an einer Bar sitzen, als Prostituierte angesehen würden?

«Ähnliche Erfahrungen gemacht»

Crawford konfrontierte den Besitzer des Restaurants damit und erinnerte ihn daran, dass sie seit Jahren Stammgast sei und es für Frauen nicht einfach sei, allein in einem Restaurant etwas zu essen oder zu trinken. Doch der Besitzer blieb hart. Er könne sein Restaurant so betreiben, wie er wolle.

Crawford schrieb darauf über ihr Erlebnis an diesem Abend einen ausführlichen Artikel auf ihrem Blog. Wenig später ging die Geschichte viral. «Seit der Veröffentlichung hat sich eine große Anzahl von Frauen gemeldet, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben», sagt Crawford zu BBC. «Die Anekdote ist symbolisch dafür, was Frauen auch heute in der #MeeToo-Ära noch erleben müssen.»

