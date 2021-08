Das «kleinste Baby der Welt» darf nach Hause

Bei der Geburt galt Yu Xuan als «kleinstes Baby der Welt». Sie wurde nach 25 Wochen entbunden. Weit unter der Norm. Der Durchschnitt liegt bei 40 Wochen. Ihre Mutter brachte sie also knapp vier Monate früher als geplant per Notkaiserschnitt zur Welt, weil bei ihr Präeklampsie diagnostiziert worden war. Das ist eine Krankheit, bei der lebenswichtige Organe durch einen viel zu hohen Blutdruck gefährdet sind und geschädigt werden. Für Mutter und Kind kann diese Krankheit tödlich sein. Dies berichtet bbc.com.

Doch nun kommen die Good News aus Singapur: Die mittlerweile nicht mehr so kleine Yu Xuan darf nach 13-monatiger intensiver Behandlung das Krankenhaus verlassen. Sie wiegt mittlerweile 6,3 Kilogramm. In einer Erklärung des Singapur National University Hospital (NUH) heißt es: «Entgegen aller Widrigkeiten hat Yu Xuan mit ihrer Beharrlichkeit Menschen um sie herum inspiriert. Das macht sie zu einem außergewöhnlichen ‹Covid-Baby›. Ein Hoffnungsschimmer in dieser schwierigen Zeit.»

Krankenhausaufenthalt durch Crowdfunding finanziert

Während ihres Krankenhausaufenthalts war Yu Xuan auf verschiedene Maschinen angewiesen, um zu überleben. Die Ärzte sagen, dass die Entwicklung ihrer Gesundheit gut vorangeschritten ist und es ihr gut genug geht, um entlassen zu werden. Doch ganz gesund ist sie noch nicht. Sie hat immer noch eine chronische Lungenerkrankung und wird auch zu Hause noch Hilfe beim Atmen brauchen. Die Ärzte prognostizieren aber, dass es ihr mit der Zeit besser gehen werde.

Doch dreizehn Monate Krankenhausaufenthalt sind nicht günstig. Um die Kosten decken zu können, wurde eine Crowdfunding-Kampagne ins Leben gerufen. Dort kamen mehr als 320’000 Euro zusammen.





(L'essentiel/Florian Osterwalder)