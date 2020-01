Zuerst Risse bemerkt, dann stürzt Gebäude ein

Ein spektakuläres Video zeigt, wie ein sechsstöckiges Gebäude mitten in der pakistanischen Metropole Karachi einstürzt. Laut lokalen Medien wurde das Haus illegal erweitert – im ursprünglichen Architekturplan von 1987 sei nur der erste Stock genehmigt worden.

In den frühen Morgenstunden des 30. Dezembers 2019 neigte es sich plötzlich leicht zur Seite und weiste kritische Risse in den Säulen und im Fundament auf. Alle Bewohner wurden sofort in Sicherheit gebracht. 40 Minuten später stürzte das Gebäude ein und zerbröckelte zu Staub.

2014 brannte das Gebäude

Das Haus wurde vor zwölf Jahren gebaut und verfügte über 21 Wohnungen sowie ein paar Lagerräume. Damals beinhaltete der ursprüngliche Plan ein Erdgeschoss plus ein Stockwerk – die oberen fünf Stockwerke sowie das Penthouse wurden illegal gebaut.

Bereits nach wenigen Jahren bekam das Gebäude tiefe Risse. Es wurden einige Reparaturarbeiten vorgenommen, 2014 brannte das Gebäude. Seither versuchen die Behörden, den Bauherren ausfindig zu machen.

Die Bewohner seien sich des Risikos bewusst gewesen. «Tatsächlich haben sie sich nach Kräften bemüht, dass das Gebäude nicht abgerissen wird», sagte ein Sprecher der lokalen Bauaufsichtsbehörde.

Aufgrund des bedrohlichen Zustandes haben die Behörden im Laufe der Jahre sowohl die Stromversorgung als auch den Gasanschluss getrennt. Damit sollten die Bewohner gezwungen werden, sich nach einem alternativen Wohnort umzusehen. Doch in der Hoffnung, früher oder später entschädigt zu werden, zogen es viele vor, in der Wohnung zu bleiben sowie Möbel und Haushaltsgegenstände zu behalten.

Nun wurde ein Ausschuss einberufen, um die Angelegenheit zu untersuchen sowie Gebäude in der Umgebung zu kontrollieren.

