Diebe seilen 200-​​Kilo-​​Tresor aus Fenster ab

Am Wochenende sind Diebe in ein Rathaus im bayerischen Tittling eingebrochen und haben einen 200 Kilogramm schweren Tresor samt Dokumenten und Bargeld aus einem Fenster abgeseilt. Die Täter hebelten am Verwaltungsgebäude im Landkreis Passau ein Fenster auf und durchwühlten mehrere Büros, wie die Polizei am Montag in Straubing mitteilte. Zwei Tresore wurden gewaltsam geöffnet.

Der mehr als 200 Kilogramm schwere Tresor wurde über ein Fenster abgeseilt und mit einem Fahrzeug abtransportiert. In dem Tresor befanden sich Dokumente, Datenträger sowie Bargeld und andere Gegenstände. Der Gesamtschaden wurde auf einen unteren fünfstelligen Bereich geschätzt. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau übernahm die Ermittlungen und sicherte vor Ort Spuren.

(L'essentiel/AFP/roa)