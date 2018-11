Drei Australier planten Anschlag mit vielen Toten

Artikel per Mail weiterempfehlen

In Australien hat die Anti-Terror-Polizei am Dienstag drei Männer festgenommen. Dies sollen nach Behördenangaben einen großen Anschlag geplant haben.

#BREAKING: First look at one of the three men allegedly preparing to kill as many people as possible in a horrific terror plot. #9News https://t.co/O0uyjYmfCL— Nine News Melbourne (@9NewsMelb) 20. November 2018

Die Verdächtigen wollten ein halbautomatisches Gewehr kaufen, um damit auf einem öffentlichen Platz in Melbourne so viele Menschen zu töten wie möglich, wie die Sicherheitskräfte weiter bekanntgaben.

Pässe eingezogen

Die Beschuldigten im Alter von 21, 26 und 30 Jahren seien australische Staatsbürger. Ihre Reisepässe seien in diesem Jahr aber bereits wegen des Verdachts eingezogen worden, dass die Männer in ausländische Kampfgebiete reisen wollen.

Zuletzt hatte in Melbourne ein Mann ein mit Gasflaschen beladenes Auto in Brand gesetzt und auf drei Menschen eingestochen. Eine Person starb und der Attentäter wurde von der Polizei erschossen. Die Behörden sprachen von einem radikalisierten Muslim, der von der Propaganda der Terror-Organisation IS angestachelt worden sei.

(L'essentiel/roy/sda)