Unglücklicher 22-​​Jähriger richtet ein Blutbad an

Im südenglischen Plymouth ist ein großer Teil des Stadtviertels Keyham abgesperrt. Ein Mann hatte am Donnerstagabend fünf Menschen erschossen, bevor er die Waffe gegen sich selbst richtete. Das Motiv sei noch unklar, teilte die Polizei mit. Auch die genaue Zahl der Verletzten sei noch nicht bekannt. Unter den Toten sei sehr wahrscheinlich ein Kind, das «jünger als zehn Jahre» ist. Man suche noch nach Augenzeugen.

Britische Medien haben dies bereits getan. Sie identifizieren den Schützen als Jake Davison (22). Es werde angenommen, dass er seine Mutter, seine Schwester und seinen Bruder in ihrem Haus erschoss und dann im Viertel weiterzog, schreibt «The Sun».

Widersprüchliche Berichte

Er sei ihm aus dem Weg gegangen, als er den schwarz gekleideten Mann mit seiner Halbautomatik gesehen habe, erzählt ein Mann der Zeitung.

In einem Park habe Davison ein Mädchen (3) erschossen, das seinen Hund Gassi führte. Gleich darauf habe er einen Passanten getötet. Die «Times» wiederum sprach mit einer Anwohnerin, die gesehen haben will, wie der Mann die Türe eines Hauses eingetreten habe und eine junge Mutter und ihre Tochter (5) erschoss. Er sei anschließend in einen Park gerannt, wo er zwei Passanten mit Hunden erschoss.

Bevor er sich selbst richtete, habe er habe weiter um sich geschossen, erzählten Augenzeugen. Jemand berichtet von einer verletzten Frau in einem Hauseingang.

«Besessen von amerikanischer Waffenkultur»

Noch ist die Lage in Stadtviertel Keyham unübersichtlich. Die Polizei hat großflächig abgeriegelt, Polizeihunde sind im Einsatz.

Davison ist laut «The Sun» ein Kranführer «mit rechtsextremer Gesinnung und besessen von amerikanischer Waffenkultur». Auf seinem Youtube-Kanal finden sich zahlreiche Waffenvideos aber auch solche, in denen er über sein nicht existentes Liebesleben klagt.

«Er hätte in seinem Zustand nie draußen sein dürfen»

Auf Facebook likte er «Incel TV» – eine Onlineselbsthilfegruppe für heterosexuelle Männer, die unfreiwillig weder Sex noch eine Beziehung haben. Er klagt darüber, mit 22 Jahren noch immer eine Jungfrau zu sein, und dass er älter und älter werde und bisher so viel verpasst habe. «Es ist schwer, Durchhaltewillen zu zeigen, wenn das Leben dich nie belohnt hat.»

Nachbarn erzählen, Davison habe mit mentalen Problemen gekämpft, seine Familie habe sich zunehmend Sorgen gemacht. «Er hätte in seinem Zustand nie draußen sein dürfen», sagt eine Frau. Die Polizei rief dazu auf, keine Fotos und Videos der Tat in sozialen Netzwerken zu teilen. Dennoch zirkulieren bereits Videos von jenem Abend.

Die Menschen im Viertel seien durch die Brutalität des Angriffs «am Boden zerstört», sagte der örtliche Parlamentsabgeordnete Luke Pollard. «Keyham ist eine wirklich eng verbundene Gemeinschaft – es ist die Art von Ort, an dem man seinen Nachbarn kennt und aufeinander aufpasst.» Der Amoklauf ist der Vorfall mit den meisten Schussopfern in Großbritannien seit mehr als einem Jahrzehnt. Im Juni 2010 hatte ein Mann in Nordwestengland zwölf Menschen getötet.

