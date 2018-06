Lastwagen fährt in Menschenmenge

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein Lastwagen ist in Mexiko nach Medienangaben in eine Gruppe Demonstranten gefahren und hat mehrere Menschen in den Tod gerissen. Die Staatsanwaltschaft des Bundesstaats Chiapas teilte mit, die Bremsen des Lkw seien defekt gewesen. Das Fahrzeug sei gegen mehrere Autos gekracht, bevor es die Menschen erfasste.

Bei dem Unfall in Tuxtla Gutiérrez seien mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen und weitere neun verletzt worden, berichtete die Zeitung Milenio am Mittwoch (Ortszeit). Bei den Toten handele es sich um Lehrer und Polizisten, schrieben lokale Medien.

Die Lehrer hätten bei einer Demonstration die Straße blockiert. Der Lkw-Fahrer erlitt laut «Milenio» nur leichte Verletzungen. Auf Bildern, die sich in den sozialen Medien verbreiteten, war eine verwüstete Straße zu sehen, auf der Trümmerteile verteilt waren.

(L'essentiel/scl/sda)