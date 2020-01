Wunder von Krefeld – 2 Schimpansen überleben

Artikel per Mail weiterempfehlen

Kurz nach Mitternacht ist im Zoo im deutschen Krefeld das Affenhaus in Brand geraten. Ein Sprecher der Polizei befürchtete, dass viele Tiere im Feuer ums Leben gekommen sein könnten. Die Brandursache war zunächst unklar. Nach einem Bericht der Bild am Mittag geht die Polizei inzwischen von fahrlässiger Brandstiftung aus. Offenbar wurden verbotene Himmelslaternen am Brandort gefunden.

Im Affenhaus des Krefelder Zoos leben unter anderem Gorillas, Orang-Utans und Schimpansen. Die Feuerwehr war in der Nacht noch mit Löscharbeiten beschäftigt. Laut der Bild brannte das Affenhaus komplett aus.

In einer Mitteilung des Zoos auf Facebook heißt es, dass zwar das Affenhaus ein Raub der Flammen geworden ist, jedoch zwei Schimpansen leben gefunden werden konnten. Der Gorilla-Garten sei verschont geblieben. Dort habe man auch vorläufig die beiden leicht verletzten Schimpansen Bally und Limbo untergebracht. Noch am Neujahrsmorgen gingen der Zoo und die Feuerwehr davon aus, dass alle Tiere im Feuer ihr Leben verloren hätten.

(L'essentiel/scl/sda)