Dieses Foto verbirgt ein gespenstisches Detail

Zehn Frauen feiern in einer abgelegenen Region in Schottland Junggesellinnenabschied. Vor einer traumhaften Kulisse eines Sees und einer Hügellandschaft stellt sich die Gruppe für ein Erinnerungsfoto zusammen. Die Kamera knipst über den Selbstauslöser mehrere Fotos hintereinander. Als die Frauen danach die Bilder durchsehen wollen, trauen sie ihren Augen nicht.

Auf einem Foto sticht ein seltsames Detail ins Auge: Kauert da etwa ein kleiner Junge hinter einem Holzstück?

Ist es der Geisterjunge?

Die Teilnehmerinnen der Junggesellinnen-Party recherchieren im Internet. Sie finden heraus, dass die BBC 1994 in der Gegend einen Film über einen vierjährigen Jungen gedreht hat, der einst im Loch Eck ertrunken war. Der Junge soll mit seinen Eltern einen Urlaub an dem See verbracht haben. Eines Nachts stieg er aus seinem Bett, fiel beim Schlafwandeln in den See und ertrank. Die Leiche des Jungen sei aufgrund der Kälte blau angelaufen gewesen, daher der Name «Blue Boy». Der Geisterjunge soll seitdem in einem Gasthaus herumspuken.

In Internetforen wie Reddit wird bereits seit vergangenen Sommer über das unheimliche Foto diskutiert, schreibt mirror.co.uk. Ob die Aufnahmen authentisch sind, ist nicht geklärt – einen Schrecken jagen sie einem allemal ein. Das Damenkränzchen jedenfalls soll das Anwesen nach dem Anblick der Fotos sofort verlassen haben.

Hier soll der «Blue Boy» ertrunken sein.

(jt/L'essentiel)