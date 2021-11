Identität und Haus von Londoner Pfarrer gestohlen

Von seinen Nachbarn alarmiert fuhr Pfarrer Mike Hall von seiner Arbeit in Wales nach Luton, im Norden der britischen Hauptstadt London zu seinem Haus, um nach dem Rechten zu sehen. Seine Nachbarn riefen ihn am 20. August an und erzählten ihm, dass jemand in seinem Haus sei und überall Licht brenne.

«Ich ging zur Vordertüre, doch mein Schlüssel funktionierte nicht und ein Mann öffnete vom Innern des Hauses die Tür», wird Hall vom «BBC» zitiert. Der Mann, der die Türe öffnete – ein Handwerker, versuchte, dem verwirrten Eigentümer zu erklären, dass er gerade, in Auftrag des Eigentümers umbauen würde. Was sich wie ein schlechter Witz anhört, stellte sich als traurige Realität heraus: Alle Möbel des Pfarrers waren weg, das Haus stand leer. Kurz darauf standen sich beide «Eigentümer» des Hauses gegenüber.

Was war passiert?

Das Haus wurde mit Halls gestohlener Identität von mutmaßlichen Betrügern für insgesamt 131.000 Pfund verkauft. Der Kauf wurde offiziell abgewickelt und sogar der Grundbucheintrag wurde dabei geändert. Dies verkompliziert die ganze Sache, Hall wurde bei Eintreffen der Polizei gebeten, seine Anwälte zu kontaktieren.

Auf Recherchen von «BBC» hin stellte sich heraus, dass auf Hall ein neuer Führerschein ausgestellt und damit neues Bankkonto eröffnet wurde. Dieses wiederum wurde dafür genutzt, um das Haus von Hall zu verkaufen. In Großbritannien anscheinend kein Einzelfall: Vergangenes Jahr habe das britische Grundbuchamt Entschädigungen in Höhe von 3,5 Millionen Pfund gezahlt.

Bei den Verkäufen und Grundbuchänderungen arbeite man mit professionellen Vermittlern wie Anwälten zusammen und verlassen sich auf deren Kontrolle. Die am Verkauf von Halls Haus beteiligten Anwälte wollten sich zum Fall aber nicht äußern. Die Polizeiermittlungen laufen, doch laut BBC gäbe es noch keine Festnahmen. Stand jetzt bekommt Hall sein Haus nicht wieder, weil es rechtmäßig den neuen Eigentümern gehöre.

(L'essentiel/Angela Rosser/Samina Stämpfli)