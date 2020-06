Millionen-​​Schatz nach 10 Jahren gefunden

Vor zehn Jahren vergrub der US-Millionär Forrest Fenn einen Schatz und lud die Welt zum Suchen ein – jetzt hat ein Amerikaner das Rätsel gelöst. Als Fenn, heute 89 Jahre alt, Krebs bekam und nicht wusste, wie lange er noch zu leben hatte, beschloss er, etwas von seinem Reichtum zu verschenken.

Aber nicht einfach so. Er schrieb ein Gedicht und malte eine Karte, in der er Hinweise auf den geheimen Ort in den Rocky Mountains gab. Dort lag eine Kiste mit Gold und Juwelen, laut seiner Aussage bis zu fünf Millionen Dollar wert. Nun bestätigte Fenn, dass jemand aus dem Osten der USA den Schatz geborgen hat – mit gemischten Gefühlen: «Ich freue mich einerseits, andererseits bin ich traurig, dass die Suche vorbei ist.»

(L'essentiel)