Ungeborene sterben an Gamma-​​Mutation

Brasilianische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind alarmiert. Sie beobachten derzeit eine steigende Anzahl schwangerer Frauen und ungeborener Kinder, die an der Gamma-Mutation sterben. Laut «Sky» verzeichnet das Land aktuell 42 Schwangere, die an den Folgen von Covid-19 sterben. Eine Vielzahl mehr würden intubiert auf Intensivstationen liegen. Die Kinder müssten per Kaiserschnitt auf die Welt geholt werden – ohne Rücksprache mit Geburtshelfern tätigen zu können.

Dr. Rossana Pulcineli Vieira Francisco vom brasilianischen Observatorium für Geburtshilfe spricht von einem schlechten Gesundheitssystem für Schwangere: «Die Patientin beginnt die Behandlung in einem allgemeinen Krankenhaus und wenn sich ihr Zustand verschlechtert und sie das Baby zur Welt bringen muss, wird sie intubiert transportiert, weil sie nicht im richtigen Krankenhaus ist, um die Entbindung durchzuführen.» Dies sei einer der Gründe für die hohe Müttersterblichkeitsrate. Ein weiterer Grund sei die aggressive Virusvariante P1 (Gamma-Mutation). Bevor sich diese Mutation in Brasilien verbreitete, zählte das Land wöchentlich rund zehn tote schwangere Covid-Patientinnen.

In Brasilien hat nun die Zahl der Covid-Toten die Marke von 500.000 überschritten. Lediglich die USA zählen laut den offiziellen Zahlen mehr Personen, die an den Folgen von Covid-19 verstorben sind.

