Teenager kacken zum Spaß in Schwimmbäder

Was gab es nicht schon alles? Die «Tide Pod Challenge», bei der Jugendliche freiwillig Waschmittel aßen, die «Cinnamon Challenge», bei der die Halbstarken haufenweise Zimt einatmeten, oder die «Vodka Eyeballing Challenge», bei der Hochprozentiges ins Auge geträufelt wurde. Diese Reihe an Dämlichkeiten, die regelmäßig das Netz fluten, ist nun um eine neue Episode reicher: Jugendliche defäkieren in Swimmingpools und teilen Schnappschüsse ihrer Großtaten über die Sozialen Netzwerke.

Wie die Zeitung El Periódico Mediterráneo berichtet, ist die Challenge derzeit im Osten Spaniens der Renner bei Jugendlichen im Alter zwischen zwölf und 16 Jahren. Natürlich sind die Gemeinden und die Menschen, die für die Pflege der Pools verantwortlich sind, angewidert und finden das Phänomen unerträglich. Sie sagen, dass sie «so etwas noch nie gesehen» haben. Die Stadt Segorbe fürchtet um ihr Image bei den Touristen aus aller Welt und hat ein Ende dieser seltsamen Challenge gefordert.

«Kackteens» im Kinderbecken

In Segorbe musste das Schwimmbad seit Anfang des Sommers bereits zweimal geschlossen werden, da die Jugendlichen ihren neuen Hobby etwas zu intensiv nachgegangen waren. Auch die Orte Catarroja, Massanassa und Tavernes waren betroffen. Im Dorf Soneja hatten es die Jugendlichen sogar auf das Kinderbecken abgesehen, dass daraufhin dicht gemacht werden musste.

Um das Wasser zu reinigen, müssen die Mitarbeiter Chemikalien hinzufügen und die Chlordosis erhöhen. Laut Tavernes Blanques kann derart verunreinigtes Wasser die Badegäste krank machen.

Segóbriga Park ha abierto sus puertas de nuevo tras el cierre de ayer por trabajos de desinfección. Lamentamos las molestias que haya podido ocasionar y volvemos a realizar un llamamiento al civismo de los bañistas. pic.twitter.com/zSu0PDXzpY — Ayto. de Segorbe (@Segorbe_Ayto) August 1, 2019

(L'essentiel)