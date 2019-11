Retter bergen 46 Menschen aus Trümmern

Artikel per Mail weiterempfehlen

Rettungskräfte haben aus den Trümmern des schwersten Erdbebens seit Jahrzehnten in Albanien inzwischen 46 Überlebende geborgen. Das teilte das Verteidigungsministerium am Mittwochmorgen mit. Die Zahl der Todesopfer sei unterdessen auf 27 gestiegen.

Die Zahl der Verletzten bezifferte das Ministerium auf inzwischen 650. Ministerpräsident Edi Rama erklärte den Mittwoch zum nationalen Trauertag. Staatliche Institutionen senkten die albanische Flagge auf halbmast. Außerdem kündigte Rama auf einer Regierungssitzung am Mittwochmorgen die Verhängung des Ausnahmezustands für die am schlimmsten betroffenen Regionen Tirana und Durres an.

Jeder kann helfen

Unterdessen laufen aber auch Hilfsmaßnahmen an. An nur einem Tag haben 12.448 Menschen für die Betroffenen des Erdbebens an Albania Earthquake Relief gespendet. Unterstützer sammeln Spenden, um Ersthilfe für Familien zu leisten. Schulen und Häuser müssen nach dem heftigen Erdbeben ebenfalls wieder aufgebaut werden.

(L'essentiel)