Als man seine Kinder per Post verschickt hat

Als der Paketdienst der US-Post am 1. Januar 1913 den Dienst aufnahm, mussten sich die Menschen erst einmal an das neue Angebot gewöhnen: Wie groß darf ein Paket maximal sein? Gibt es Dinge, die nicht verschickt werden dürfen?

Aber nicht alle stellten diese Fragen auch. Manche probierten einfach ihr Glück. So etwa das Ehepaar Jesse Beauge aus Glen Este im Bundesstaat Ohio. Mitte Januar 1913 versahen sie ihren acht Monate alten Sohn James mit Briefmarken im Wert von 15 Cent, versicherten ihn für 50 Dollar und sendeten ihn zur Großmutter. Er kam unversehrt an und gilt heute als erstes Kind, das jemals per Post verschickt wurde.

Nachahmer werden zum Vorbild

Die kuriose Geschichte machte bald die Runde, und in den nächsten Jahren tauchten gelegentlich Berichte über andere Eltern auf, die ihre Kinder ebenfalls auf diesem unkonventionellen Weg hatten reisen lassen. Wen wundert es? Die Briefmarken waren schließlich weitaus günstiger als ein Zugticket.

Der Fall der damals vierjährigen Charlotte May Pierstorff, die im Postbeutel rund 73 Meilen überwand, wurde so berühmt, dass sie als Vorlage für das Kinderbuch «Mailing May» diente.

Nach sechs Monaten ist offiziell alles vorbei

Doch schon nach wenigen Monaten war Schluss. Am 14. Juni 1913 berichteten Washington Post, «New York Times» und Los Angeles Times einstimmig, dass Postminister General Burleson bestimmt hatte, dass Menschen nicht mehr versendet werden dürfen.

Natürlich hielten sich zunächst nicht alle daran. Immer wieder kam es zu weiteren Lebendsendungen – auch zu spektakulären. So legte die damals sechsjährige Edna Nee als Paket rund 720 Meilen zurück, als sie von Florida aus nach Virginia reiste.

Der letzte durch Medienberichte dokumentierte Fall ereignete sich im Jahr 1915. Dann war ein für alle Mal Schluss.

(L'essentiel/Fee Anabelle Riebeling)