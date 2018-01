Lotto-​​Spieler gewinnen über eine Milliarde Dollar

«Jemand wachte heute morgen als Multimillionär auf», sagte Charlie McIntyre, Direktor der New Hampshire Lottery am Sonntag. Ein Spieler gewann dort 560 Millionen Dollar bei der Powerball Lotterie.

Zwei Tage zuvor hatte bereits ein anderer Spieler in der Stadt Port Richey in Florida 450 Millionen Dollar bei der Lotterie Mega Millions gewonnen. Es handelte sich vermutlich um den größten Gesamtgewinn an einem Wochenende in der Geschichte der USA.

Lotterie warnt vor Leben in Saus und Braus

Die Namen der Gewinner sind bisher nicht bekannt. Die Lotterie-Betreiber raten ihnen eindringlich dazu, mit dem Gewinn vorsichtig umzugehen: Statt bereits Pläne für den Kauf einer Luxus-Yacht oder einer Villa zu schmieden, sollte sich jeder Sieger erst einmal Gedanken darüber machen, was er sonst noch alles mit dem Geld anfangen könnte, erklärte McIntyre. Er riet dazu, einen Rechtsanwalt und einen Finanzberater aufzusuchen und erst dann den Gewinn für sich zu beanspruchen.

Der Lotto-Gewinner hat ein Jahr Zeit sich zu melden. Er kann sich das Geld entweder in einem Rutsch auszahlen lassen – bekommt dann allerdings nur 358,5 Millionen Dollar. Oder er erhält den vollen Gewinn verteilt auf 30 Jahresraten. Der Reeds Ferry Market bekommt 75.000 Dollar Provision, weil er das Los verkaufte. In Florida beträgt die Meldefrist 180 Tage bei ähnlichen Auszahlungsmöglichkeiten. Der 7-Eleven-Laden, der das Los verkaufte, bekommt 100.000 Dollar Prämie.



