Hund wird über Nacht mit Leopard eingesperrt

«Bollu» ist nun definitiv der Platzhirsch unter den Vierbeinern in seinem Dorf im Südwesten Indiens. Der kleine Mischling musste laut Berichten der Times of India nach einem kleinen aber folgenschweren Zwischenfall eine Nacht und den darauffolgenden Tag mit einem wilden Leoparden auf einer knapp zwei Quadratmeter großen Toilette verbringen.

In Todesangst kauerte er in einer Ecke, während ihn die Raubkatze, die ihn zuvor noch zum Abendessen verspeisen wollte, vom anderen Ende des Raums mit hungrigen Augen anstarrte.

Als die Hausbesitzerin am Mittwochmorgen ihre abseits errichtete Toilette aufsuchen wollte, erlebte sie den Schock ihres Lebens. Sofort versperrte sie die Türen und alarmierte die Behörden. Es dauerte nicht lange, bis zahlreiche Schaulustige sich um das nicht mehr ganz so stille Örtchen versammelt hatten.

This photo was taken from outside through a gap in the window. It is a leopard and a dog stuck together since this morning inside the toilet of a house in Kadaba, Dakshina Kannada district. I am told the leopard escaped at 2 pm and the dog is alive! pic.twitter.com/hgjJhaXW03 — Prajwal (@prajwalmanipal) February 3, 2021

Videos zeigen die prekäre Lage in der sich Hund «Bollu» befand. Ein Filmer kam mit der Kamera einem Fenster der Toilette etwas zu nahe – in Sekundenbruchteilen war der rund 100 Kilo schwere Leopard auf den Füßen und schnappte aus der Maueröffnung nach dessen Händen.

Sharing a video I received from the spot. After the leopard and dog were spotted inside the toilet in the morning, curious passers-by joined forest department officials to figure out how to catch the leopard and release it to the forest. pic.twitter.com/9dLzlxTUOO — Prajwal (@prajwalmanipal) February 3, 2021

«Der Ort liegt nahe an einem Wald. Der Leopard hat vermutlich den Hund in der Nacht bis ins Dorf gejagt. Als sich der Hund auf der Toilette versteckte, folgte ihm die Raubkatze», vermutet einer der gerufenen Wildhüter. Danach dürfte die Tür ins Schloss gefallen sein und beide Tiere waren eingesperrt.

A plan was hatched to trap the tiger in a net from the top of the toilet. But the leopard proved to be too strong, broke free and ran away. pic.twitter.com/ZFZgtDWkH0 — Prajwal (@prajwalmanipal) February 3, 2021

«Bollus» Rettung wurde zu einem schwierigen Einsatz, denn niemand wollte einen wildgewordenen Leoparden auf den Dorfstraßen riskieren. So wurden dann zwei dicke Netze über dem Asbest-Dach der Toilette aufgespannt. Schließlich wurden die Platten etwas zur Seite gezogen. Kaum war ein Loch im Dach sprang die Großkatze hindurch, wurschtelte sich unter den Netzen durch und verschwand im Eiltempo in der Vegetation. Die Schaulustigen gaben in dem Moment mindestens ebenso Fersengeld.

Weder Menschen noch Tiere wurden durch den ungewöhnlichen Zwischenfall verletzt. «Bollu» und die Hausbesitzerin werden diesen Tag aber ihr Lebtag sicher nicht vergessen.

(L'essentiel/rcp)