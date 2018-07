Angler holt riesigen Hammerhai aus dem Wasser

Artikel per Mail weiterempfehlen

Dem passionierten Angler Poco Cedillo gelang am Sonntag wohl der Fang seines Lebens. Der erfahrene Texaner, der seit Jahren nach Haien angelt, brauchte lediglich eine Stunde und 15 Minuten, um einen vier Meter langen Hammerhai auf Padre Island aus dem Wasser zu ziehen.

Nachdem Cedillo und seine Helfer den Riesen an Land gebracht hatten, sollte der Hai vermessen werden und für ein paar Fotos herhalten. Hunderte Haie habe Poco bereits gefangen. Jeder einzelne wurde wieder unbeschadet frei gelassen. Doch diesmal sollte die Freude über den Riesenfang nicht lange halten. Der Hammerhai war bereits so geschwächt, dass die Hobbyangler nichts mehr für ihn tun konnten.

«Die Leute, die mich kennen wissen, dass ich jeden Hai wieder frei lasse, deswegen ist diese Tragödie besonders ärgerlich. Den Hai meines Lebens zu fangen, der es leider nicht überlebt, tut fürchterlich weh, vor allem weil wir es so sehr versucht haben. Aber der Hai hatte bereits einiges mitgemacht. Wir haben 15 Angelhaken an ihm entdeckt. Kein Wunder, dass er am Ende war.»

Um wenigstens etwas Positives mitzunehmen, zerlegte die Gruppe den Hai und spendete das Fleisch.

