Kran stürzt auf milliardenschweres Kreuzfahrtschiff

Artikel per Mail weiterempfehlen

«Es ist ein großes Desaster», sagt der Mann, der sein Handy auf den Unfallort richtet. Sein Video wurde von der lokalen Presse der Bahamas veröffentlicht. Es zeigt ein zerstörtes Kreuzfahrtschiff, die Oasis of the Seas. Der Unfall ereignete sich während der Wartungsarbeiten im Hafen von Freeport. Ein Kran stürzt auf das Schiff. Acht Menschen wurden dabei verletzt.

Die Oasis of the Seas ist ein milliardenschwere Kreuzfahrtschiff und eines der größten der Welt. Es sollte von den Bahamas nach Florida aufbrechen. Zum Zeitpunkt des Unfalls waren noch kein Gäste an Bord.

(L'essentiel/asp/uten)