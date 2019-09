Brexit-​​Hardliner pennt während der Debatte ein

Im britischen Parlament wurde am Dienstag die Zukunft des Landes verhandelt: Wann und unter welchen Bedingungen scheidet Großbritannien aus der EU aus?

Der Brexit-Hardliner Jacob Rees-Mogg scheint nicht sonderlich interessiert an dieser Zukunft zu sein. Er lag während der Debatte über mehrere Plätze ausgestreckt auf seiner Bank, die Augen geschlossen. Das Gezerre um den Brexit ist offenbar für alle ermüdend. Dafür machen die Reaktionen auf das historische Nickerchen richtig Spaß – und garantiert wieder wach.

I know I'm late with this. pic.twitter.com/S3rsnddfee

Labour-Abgeordnete Anna Turley findet den Vorfall dagegen gar nicht zum Lachen. Für sie ist es die «Verkörperung von Arroganz, Dünkel, Respektlosigkeit und Geringschätzung unseres Parlaments». Zehntausende Twitter-User stimmten dem zu.

The physical embodiment of arrogance, entitlement, disrespect and contempt for our parliament. pic.twitter.com/XdnFQmkfCS