In diesen Kosmetik-​​Artikeln steckt Plastik

Augen-Make-up, Lippenstift und Puder – überall steckt Plastik drin. Das zeigt eine Untersuchung von Greenpeace: In 502 von 664 Produkten elf bekannter Kosmetikmarken hat die Organisation Kunststoffe gefunden, wie es im Report «Zum Abschminken – Plastik in Kosmetik» vom Montag heißt.

Damit enthalten 76 Prozent der Kosmetik-Artikel Kunststoff. Bei etwa einem Viertel handle es sich um Mikroplastik, beim Rest um flüssigen, halbfesten oder löslichen Plastik. Eine genauere Analyse zeigt zudem: Die höchsten Konzentrationen an Kunststoffen enthalten Augen-Make-up, Lipgloss und Lippenstifte.

Dass gerade Produkte, die mit sensiblen Körperteilen wie Augen und Lippen in Kontakt kommen, am häufigsten Plastik enthalten, sei besorgniserregend: «Die Plastik-Inhaltsstoffe können so von den Verbrauchern eingeatmet oder verschluckt werden», warnt Greenpeace.

Gesundheitliche Gefährdung durch Plastik ist umstritten

Dabei gebe es vermehrt Hinweise darauf, dass Kunststoffe in Form von Mikro- und den noch kleineren Nanopartikeln auch Barrieren wie die Blut-Hirn-Schranke und die menschliche Plazenta überwinden können. Die Gesundheit der Menschen könnte also belastet werden, heißt es weiter.

Der deutsche Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel IKW verweist dagegen im Internet auf mehrere behördliche Untersuchungen, nach denen eine Gesundheitsgefahr durch Mikroplastik nicht belegt sei.

Freiwilliger Verzicht funktioniert nicht

Bisher verzichten Firmen freiwillig auf den Einsatz von Mikroplastik in Kosmetikprodukten. Das Problem: Bis heute gibt es keine offizielle einheitliche Definition von Mikroplastik. «Jeder Hersteller legt praktisch eigenmächtig fest, was er unter dem Begriff versteht», schreibt Greenpeace weiter.

Das Argument, dass es zu wenig Alternativen zu Plastik gibt, überzeugt Greenpeace nicht: Zertifizierte Naturkosmetik sei grundsätzlich frei von Erdölprodukten. In Deutschland fordert die Umweltorganisation nun die Regierung zu einem Verbot von Kunststoffen in Kosmetika auf.

(L'essentiel/Barbara Scherer)