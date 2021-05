Verhaftete gestehen Brems-​​Manipulation

In der Nacht auf Mittwoch sind im Zusammenhang mit dem Seilbahn-Unglück am Lago Maggiore drei Personen verhaftet worden, wie in Medien berichtet wurde

Das Seilbahnsystem habe laut italienischen Medien offenbar einen umfassenden Service nötig gehabt. Die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtet, die drei Verhafteten hätten gestanden, dass die Bremsen absichtlich deaktiviert wurden. Denn offenbar gab es schon zuvor Probleme, weshalb Techniker einbestellt wurden.

Der Ausfall der Sicherheitsbremsanlage soll ihnen seit über einem Monat bewusst gewesen sein. Carabinieri Alberto Cicognani erklärt der «Bild»: «Die Bremsanlage hatte schon seit eineinhalb Monaten Probleme. Die Kabine bremste manchmal zwischen den Pylonen, dann mussten die Leute manuell auf die Pylonen klettern und das System händisch auszulösen. Wenn die rote Klammer drin war, aktiv war, dann war das Problem der Zwischenbremsung gelöst. Das war seit anderthalb Monaten bekannt.»

(L'essentiel)