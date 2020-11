Polizeihund findet Chicken Nuggets statt Räuber

Der Inhaber eines Restaurants mit Lieferservice aus der Bodensee-Gemeinde Rorschach (Kanton St. Gallen) hatte am Samstagabend über ein Onlineportal eine Bestellung zur Lieferung erhalten. Als der 49-jährige Lieferbote mit dem bestellten Essen schließlich beim vermeintlichen Kunden ankam, wurde er von einem unbekannten Mann attackiert, gerempelt und schließlich zu Boden gestoßen.

Der Unbekannte entwendete die Geldbörse sowie die Essensbestellung und flüchtete, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung schreibt. Während der aufgebotene Polizeihund Yodi die gestohlenen Chicken Nuggets kurz später in der Washingtonstraße auffinden konnte, kam in der gleichen Straße vom Portemonnaie lediglich eine mutmaßlich herausgefallene 20-Euro-Note zum Vorschein.

Der Unbekannte wird als ca. 1,75 bis 1,80 Meter groß, mit dunkelblauer/schwarzer Jacke mit Kapuze und Bauchtasche sowie mit dunkler Jeans und schwarzer Stoffmaske beschrieben. Die Kantonspolizei St. Gallen sucht nun nach Zeugen, die womöglich die Flucht des Täters beobachten konnten.

(L'essentiel/rcp)