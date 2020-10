Polizei rettet Hundewelpen von Autobahn

Der vier Monate alter Jack-Russel-Terrier «Paul» ist am Samstagnachmittag auf die Autobahn A2 bei Herford in Nordrhein-Westfalen gelaufen. Der junge Hund ist davor in einem nahen Waldgebiet mit einem Mountainbiker zusammengestoßen, wie die Polizei in Bielefeld am Montag mitteilt. In seiner Panik flüchtete das Tier.

Mehrere Autofahrer riefen angesichts des verängstigten Tieres auf der Autobahn den Notruf. Beamten der Autobahnpolizei gelang es den verängstigten und aufgebrachten Welpen auf der Mittelinsel der Autobahn ausfindig zu machen. Die Mitarbeiterin einer Tierschutzorganisation, die zufällig vor Ort war, konnte den Polizisten einen Kescher und eine Hundebox leihen. So ausgestattet, konnte der Hund behutsam eingefangen werden und in Sicherheit gebracht werden.

Über das deutschlandweite Haustierregister konnte die Polizei den Halter des Hundes ermitteln. Pauls Herrchen konnte so seinen kleinen Liebling auf der Wache der Autobahnpolizei abholen.

(hoc/L'essentiel)