20 Meter langes Schiff in Wikingergrab entdeckt

Artikel per Mail weiterempfehlen

In der norwegischen Provinz Østfold ist Archäologen dank dem Einsatz eines Bodenradars ein Sensationsfund gelungen. Sie sind auf ein Schiffsgrab von Wikingern gestoßen. Bisher wurden in ganz Norwegen erst drei solcher Gräber in intaktem Zustand entdeckt, alle vor über 100 Jahren. Der Fund ist umso bemerkenswerter, da der Grabhügel über dem Schiff schon vor langer Zeit abgetragen worden war.

Der Fundort befindet sich in unmittelbarer Nähe des großen Grabhügels von Jelle. Die Forscher haben in der ganzen Anlage die Umrisse von acht Grabhügeln sowie fünf Langhäusern entdeckt.

«Große historische Bedeutung»

Lars Gustavsen, Archäologe am Norwegischen Institut für Kulturerbeforschung (Niku), sagte in einer Mitteilung: «Dieser Schiffsfund liegt nicht isoliert, sondern war Teil eines Gräberfeldes, das Macht und Einfluss weithin sichtbar repräsentierte.» Es gibt vorerst keine Pläne, das Schiffsgrab zu öffnen, allerdings soll es mit nicht-invasiven Methoden weiter untersucht werden.

Das Schiffsgrab ist Teil eines größeren Friedhofs neben dem riesigen Grabhügel von Jelle. (Illustration: Lars Gustavsen, NIKU)

Der Fund wurde vom Niku-Archäologen und Schiffsgrab-Experten Knut Paasche als sehr aufregend beschrieben. «Dieses Schiff ist von großer historischer Bedeutung, da wir es mit den modernsten Mitteln der Archäologie untersuchen können», so Paasche. Die Forscher nutzten für ihre Entdeckung ein motorisiertes Georadar, das vom Ludwig-Boltzmann-Institut für archäologische Prospektion und airtuelle Archäologie in Wien entwickelt wurde.

Die Schiffe, die von den Wikingern für ihre gefürchteten Überfälle im Norden Europas verwendet wurden, galten als äußerst wertvoll. In einem solchen Schiff begraben zu werden, war das Privileg hochgestellter Persönlichkeiten. Durchaus möglich also, dass bei späteren archäologischen Ausgrabungen noch einige Schätze zum Vorschein kommen könnten.

(L'essentiel/jcg)