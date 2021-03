«Eric war als erster am Tatort»

Am Montag sind in Boulder im US-Bundesstaat Colorado bei einer Massenschießerei mindestens zehn Personen ums Leben gekommen. Darunter der Polizist Eric Talley. Der 51-Jährige war als erster am Tatort beim Kings Soopers Supermarket. Seit 2010 war er für das Boulder Police Department im Einsatz.

Beim Kings Soopers Supermarkt in Boulder ereignete sich die Massenschiesserei. (Google)

«Er hat uns in verschiedensten Funktionen unterstützt, unser Departement und unsere Gemeinschaft in Boulder», sagte Polizeichefin Maris Herold am späten Montagabend zu «CNN».

«Seine Tat war heldenhaft, er war als erster beim Tatort und ist eingeschritten», so Herold. Talley hinterlässt sieben Kinder, sein ältester Sohn ist 20 Jahre alt.

Auf Twitter trauert Talleys Schwester Kirstin um ihren Bruder: «Mein Herz ist gebrochen. Ich kann nicht erklären, wie schön er war und was für ein unfassbarer Verlust es ist.» Er habe immer Pilot werden wollen, konnte es aber wegen seiner Farbenblindheit nicht werden. «Fliege hoch mein süßer Bruder», schreibt sie.

