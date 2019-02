Mann wohnt in Schrank von Studentin

Die Studentin Maddie aus North Carolina dachte zuerst an einen Geist, der sie heimsucht, die Wahrheit war allerdings um noch einiges gruseliger: Maddie fiel auf, dass ihre Sachen verschwanden oder öfter an anderen Orten waren, als dort wo sie sie abgelegt hatte. Sie fing an ihre Tür immer abzuschließen, doch den merkwürdigen Ereignisse tat dies keinen Abbruch.

An einem Samstag Nachmittag hörte sie schließlich Geräusche aus ihrem Kleiderschrank. Auch hier dachte sie erst an etwas «normales», wie einen Waschbären oder ähnliches, der sich in ihre Wohnung in einem Studentenwohnheim verirrt hatte. «Ich sagte dann ‹Wer ist da?› Und jemand antwortete, ‹Ich›», erzählt Maddie gegenüber amerikanischen Medien. Die Stimme aus dem Kleiderschrank stellte sich schließlich als Drew vor und als Maddie die Schranktür öffnete, sah sie, dass ein Mann dort stand und einige ihrer Sachen trug.

Reihe ungeklärter Einbrüche

Sie rief die Polizei und «Drew» ließ sich widerstandslos festnehmen. Laut Medien wurden die Schlösser in dem Gebäude zuletzt im Dezember ausgetauscht, nachdem es eine Reihe von nicht aufgeklärten Einbrüchen gegeben hatte. Zudem hatten zwei Studenten zwei unbekannte Männer in ihren Appartements gefunden. Die Betreiber der Wohnanlage gehen davon aus, dass sich die Männer über Fenster Zugang zu dem Wohnkomplex verschafft hatten.

Die betroffenen Frauen planen jedoch bereits ihren Umzug aus den Studentenwohnungen.

This is Andrew Swofford. A UNCG junior got home on Saturday, to find him in her closet, wearing her clothes. @myfox8 pic.twitter.com/n4PFMhtW2b — Hayley Fixler (@HayleyFixlerTV) 4. Februar 2019

(L'essentiel)