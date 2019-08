Die 12-jährige Alisa Adamova aus St. Petersburg verbrachte 15 Minuten unter Wasser, bevor Retter es schafften, sie aus einem Pool zu holen. Das Mädchen war beim Planschen im Schwimmbecken einer Hotelanlage in Bodrum, Türkei, mit dem Arm in eine Pumpe im Poolgrund geraten. Obwohl Helfer ihr Mund-zu-Mund-Beatmung gaben, konnten sie Alisa nicht wiederbeleben. Das Kind starb 11 Tage später im Krankenhaus.

Der Vater war der erste, der bemerkte, dass seine Tochter nicht zurück an die Wasseroberfläche auftauchte, nachdem sie von der Wasserrutsche in den Pool geplumpst war. Er sprang in den Becken und sah, wie sein Kind am Boden damit kämpfte, seinen Arm aus der Pumpe zu befreien. Mehrere Badegäste eilten dem Russen zur Hilfe. Aber es war allen unmöglich, Alisas Arm aus der Pumpe zu ziehen.

10 Minuten vergingen, bis jemand kam

Wie «The Sun» berichtet, sollen mehrere Gäste das Hotelpersonal aufgefordert haben, die Pumpe sofort abzustellen. Trotzdem vergingen 10 Minuten, bis jemand endlich den Motor ausschaltete. Augenzeuge Tomasz Grushalski sagte: «Und auch dann konnten wir das Mädchen nicht aus dem Rohr befreien.» Schließlich schraubten Hotelangestellte die Wasserpumpe auseinander - für Alisa war das aber zu spät.

Die türkische Polizei ermittelt derzeit im Fall. Auch das russische Konsulat hat sich eingeschaltet: «Wir hoffen, dass die türkische Justiz die Personen ausfindig macht, die für diese Tragödie verantwortlich sind, und dass sie sie dafür bestrafen, wie sie das verdient haben.»

