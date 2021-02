Vielen Süßwasserfischen droht der Tod

Ein Drittel der im Süßwasser lebenden Fischarten weltweit droht auszusterben. Das hat ein Bericht der Umweltschutzorganisation WWF ergeben.

Seit 1970 haben die Fischbestände im Süßwasser um 76 Prozent abgenommen. Bei den großen Süßwasserfischen, die mehr als 30 Kilogramm wiegen, sind die Bestände in den Flüssen komplett verschwunden.

In den letzten 50 Jahren sind 16 Süßwasserfischarten ausgestorben. Für das Aussterben der Fische ist laut Studie die zunehmende Umweltverschmutzung, Überfischung und nicht nachhaltige Fischpraktiken verantwortlich.

Fische können Bestände nicht regulieren

Die Verschmutzung durch landwirtschaftliche Betriebe und Abwasser, die in die Umwelt gelangen, belasten die Süßwassergewässer. Dave Tickner vom WWF sagt zum Report: «Die Süßwassergewässer sind in katastrophalem Zustand.» In den verschmutzten Gewässern sei es für die Fische schwierig, ihre Bestände wieder zu regulieren.

Die Studie wurde vom WWF mit 15 anderen Umweltorganisation herausgegeben.



(L'essentiel/Bianca Lüthy)