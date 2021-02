Zoll stoppte Frau mit knapp 1000 Kakteen am Körper

Ein Spürhund hatte im März 2019 bei der Einreise am Auckland International Airport bei einer Frau angeschlagen. Kurz darauf erwischte sie der Zoll auf der Toilette dabei, wie sie versuchte, die Pflanzen zu entsorgen. Nach Angaben des neuseeländischen Landwirtschaftsministeriums (MPI) hatte die Frau ihre illegale Fracht in Strümpfen an den Körper geschnallt transportiert. Die insgesamt 947 Pflanzen, darunter befanden sich acht bedrohte Arten, hätten ihr bei einem Verkauf rund 6000 Euro eingebracht.

Wie es seitens der Behörden nun heißt, ist die Frau jetzt von einem Gericht zur Entrichtung von 100 Sozialstunden verurteilt worden.

Die selbe Frau war vier Monate nachdem ersten Mal erneut erwischt worden, als sie 142 illegale Pflanzensamen versteckt in iPad-Schutzhüllen ins Land bringen wollte. Zusätzlich hatte sie noch rund 200 Töpfe und Ornamente im Gepäck.

«Es ist wichtig, immer daran zu denken, dass die Einfuhr von unautorisierten Pflanzenarten, egal ob durch Schmuggel oder via Postsendung, Neuseelands Biosicherheit in Gefahr bringt», mahnt MPI-Ermittler Simon Anderson. «Dieses Urteil dient als Warnung an alle, die Pflanzen und andere gefährdete Arten nach Neuseeland schmuggeln, dass sie mit Strafverfolgung rechnen müssen.»

(L'essentiel/rcp)