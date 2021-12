Frau will bei sterbendem Mann Impfung verhindern

Es ist ein weiteres trauriges wie abstruses Kapitel der Pandemie. In der Schweiz kam ein ungeimpfter Mann wie so viele andere nach einer Corona-Infektion auf die Intensivstation. Als er schließlich mit dem Tod kämpfte und bereits intubiert werden musste, meldete sich seine Frau verzweifelt bei den behandelten Ärzten. Ihre Hauptsorge: die Mediziner könnten ihren Mann impfen.

Das sei jedoch ohnehin bereits längst zu spät gewesen. Die panische Frau erreichte ihr Ziel, verlor jedoch ihren Mann am Coronavirus. Sein Unverständnis und seinen Irrglauben für das Anliegen der Frau drückte Martin Tramèr, Chefarzt der Anästhesie im Uni-Krankenhaus Genf, aus: «Man glaubt bei solchen Geschichten, dass die Welt Kopf steht».

Die Lage in den Schweizer Krankenhäusern ist derzeit besonders angespannt. Mittlerweile sind die Intensivstationen voll mit Covid-Patienten. Unter den Ungeimpften würden mittlerweile auch immer mehr Jüngere auf den Intensivstationen landen. Für die Mediziner eröffnet sich damit nicht nur eine menschliche, sondern auch organisatorische Herausforderung. Während ältere Personen auf den Intensivstationen früher sterben, liegen Jüngere manchmal bis zu vier Wochen lang in den so wichtigen Intensivbetten.

(L'essentiel/TK)