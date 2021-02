Drei Tote bei Vorfällen in und um Krankenhaus

Bei Vorfällen in und rund um ein Krankenhaus in Schottland kamen mindestens drei Personen ums Leben. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, ereigneten sich drei Vorfälle, die wohl miteinander verbunden waren, am Donnerstagabend.

Kurz vor 20 Uhr wurde vor dem Crosshouse Krankenhaus auf dem Parkplatz in Kilmarnock eine schwer verletzte Frau entdeckt. Sie starb noch vor Ort. 20 Minuten später wurde an der Portland Street eine 24-Jährige mit einem Messer angegriffen. Die Rettungsdienste brachten die Frau noch ins Krankenhaus, dort erlag sie jedoch ihren Verletzungen. Wenig später kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall bei dem der 40-jährige Fahrer des Wagens ums Leben kam.

Die Ermittlungen zu den Vorfällen haben ergeben, dass es einen Zusammenhang gibt. Die genauen Umstände werden derzeit untersucht. Es handele sich nicht um einen Terrorverdachtsfall.

(L'essentiel/fss/kat)