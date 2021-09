Klimaschützer blockieren erneut Londoner Autobahn

Klimaaktivisten der Gruppe Insulate Britain haben am Mittwoch erneut Teile der Londoner Ringautobahn M25 mit Sitzblockaden lahmgelegt. Die Gruppe will damit erreichen, dass die Regierung mehr für die Wärmeisolierung von Häusern und Wohnungen macht. 25 Menschen wurden bei den Protesten festgenommen, wie die Polizei in der Grafschaft Surrey mitteilte.

Bereits am Montag hatten die Aktivisten für Staus und Verzögerungen auf Großbritanniens befahrenster Autobahn gesorgt. Auch die Zufahrt zum Flughafen Heathrow war zeitweise dicht. Dabei war es zu 30 Festnahmen gekommen.

Update: We have been working with partner Forces across the region including Metropolitan Police to deal with widespread protesters on the M25. All protesters have now been cleared from both Junction 8 and 10. A total of 25 arrests have been made.

