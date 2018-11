Ein Toter und sechs Verletzte bei entgleistem Zug

Bei Barcelona ist am Dienstagmorgen ein Nahverkehrszug entgleist. Ein Mensch sei bei dem Unfall ums Leben gekommen, sechs weitere seien verletzt worden, berichtete das spanische Fernsehen unter Berufung auf die Einsatzkräfte.

Etwa 150 weitere Passagiere blieben unverletzt, als zwei der sechs Waggons aus den Gleisen sprangen. Nach Angaben des spanischen Zivilschutzes soll ein Erdrutsch verantwortlich sein.

Das Unglück geschah zwischen den katalanischen Städten Terrassa und Manresa. Feuerwehr, Polizei und Ärzte waren im Einsatz, um den Betroffenen zu helfen. Der Zugverkehr wurde zunächst unterbrochen.

