Frau schmierte sich Sekundenkleber ins Haar

Was für ein Alptraum für Tessica Brown. Die 40-jährige Amerikanerin nutzte eine Sprühdose mit Sekundenkleber von Gorilla Glue, um ihre Haare zu stylen – ein großer Fail. Seit einem Monat habe sich keine Haarsträhne mehr bewegt, so Brown in einem Video auf Tiktok.

Das Video, in dem Brown über ihr Missgeschick spricht, wurde mittlerweile mehr als 18 Millionen Mal angesehen. Mit dem Video will Brown die Leute warnen, auf «alternative» Haarpflegeprodukte zu setzen. Von der Tiktok-Community erhielt sie den Übernamen «Gorilla Glue Girl». Trotz zahlreichen Ratschlägen hält ihre Frisur immer noch allen Entfernungsversuchen stand. Gorilla Glue versuchte ebenfalls zu helfen – jedoch ohne Erfolg. Der Leim ist immerhin auch für Holz, Karton oder Laminat gemacht.

Promis melden sich

Die Tiktokerin musste nach den zahlreichen Fehlversuchen ins Krankenhaus, um den Kleber aus den Haaren zu kriegen. Dort erhielt sie eine chemische Substanz, um den Kleber zu Hause zu entfernen. In einem Youtube-Video versucht ihre Schwester die Substanz auf die Haare aufzutragen. Bei Tessica sieht man die Schmerzen deutlich, da die Substanz auf der Haut brennt.

Mittlerweile haben sich auch Prominente zu Browns Problem geäußert. Darunter auch die Rapperin Missy Elliott und Chance The Rapper. Der Rapper schreibt: «Ich hoffe, sie erholt sich gut.» Ob sich der Sprühkleber gänzlich aus Tessica Browns Haar entfernen lassen konnte, ist noch nicht bekannt.

(L'essentiel/Sven Forster)