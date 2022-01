Zweijähriger Brandon rettet Familie vor Feuer

Ein Zweijähriger aus Texas hat seiner ganzen Familie das Leben gerettet: Der kleine Brandon kam vor einigen Tagen mitten in der Nacht ins Schlafzimmer der Eltern, um sie zu wecken. So bemerkten Nathan und Kayla Dahl, dass ihr Haus in Flammen stand. Die beiden hatten bis zu dem Moment den Rauch nicht vernommen: Die Dahls erholten sich gerade von einer Covid-19-Erkrankung, dabei hatten beide ihren Geschmacks- und Geruchssinn verloren.

Wie die Eltern in der Sendung «Good Morning America» erzählten, seien sie zusammen mit ihren fünf Kindern knapp einer Tragödie entkommen. Brandon Dahl betrat in der Nacht des 15. Januar das Schlafzimmer seiner schlafenden Eltern mit einer Warnung. «Er klopfte mir im Bett auf die Füße, hustete und sagte: ‹Mama, heiß. Mama, heiß›», sagte Dahl aus der texanischen Ortschaft Alvord.

Kinder wussten, dass sie rasch flüchten müssen

Es war 4.30 Uhr. Da bemerkte die Mutter das Feuer: «Ich schaute mich um und sah nur Flammen in der Tür.» Die Eltern weckten ihre anderen vier Kinder, Vater Nathan, selber seit sechs Jahren ein freiwilliger Feuerwehrmann beim lokalen Corps, brachte sie alle unverletzt aus dem Haus.

Der Vater hatte den Kindern beigebracht – sogar Brandon, seinen jüngsten – sich von heißen Gegenständen, wie etwa dem Herd fernzuhalten. Auch bereitete Nathan sie darauf vor, das Haus im Notfall schnell zu verlassen.

«Alles ist weg»

Kayla Dahl, die als Gesundheitspflegerin arbeitet, ist froh, dass es alle sicher aus dem Haus schaffen konnten, doch durch das Feuer hat die Familie alles verloren. Bilder auf Facebook des Decatur Fire Departement zeigen das Ausmaß der Zerstörung. Das Haus brannte bis auf die Grundmauern nieder.

«Alles ist weg. Wir haben das Auto verloren und alles im Haus», sagte Kayla. Die Eltern glauben, dass das Feuer durch eine Gasheizung im Wohnzimmer des Hauses verursacht wurde. Der Feueralarm in ihrem Wohnzimmer sei erst ausgelöst worden, nachdem sie geflohen waren, sagen die Dahls.

Inzwischen hat es der kleine Brandon mit seiner Heldentat auf die Titelseite einer lokalen Zeitung geschafft. «Mein Heldenbaby», betitelte der «Wise County Messenger» einen Artikel über die Wundertat.



(L'essentiel/Karin Leuthold)