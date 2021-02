Briefbombe explodiert in Lidl-​​Zentrale

In der Lidl-Zentrale in Neckarsulm explodierte am Mittwochnachmittag eine Briefbombe. Dies berichtet die «Heilbronner Stimme». Demnach gab es bei der Explosion drei Verletzte. Eine Person sei schwer verletzt worden, heißt es. Alle drei Personen wurden ins Krankenhaus gebracht.

Momentan sei der Bereich weiträumig abgesperrt. Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort, das Gebäude wurde evakuiert.

(L'essentiel/Lucas Orellano)