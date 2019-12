Start der Cheops-​​Mission verschoben

Noch steht die Rakete am Boden: Am Dienstagmorgen, rund eine Stunde und zehn Minuten vor dem Start der Weltraummission, wurde Countdown automatisch gestoppt. Die Gründe sind noch nicht bekannt und werden zur Zeit untersucht.

So soll Cheops dann durch den Orbit fliegen. So soll Cheops dann durch den Orbit fliegen.

Zur Erforschung von Exoplaneten schickt die Europäische Weltraumorganisation (Esa) zusammen mit der Schweiz den Satelliten «Cheops» ins All. «Cheops» (Characterising Exoplanet Satellite) sollte am Dienstag (9.54 Uhr MEZ) an Bord einer Sojus-Fregat-Trägerrakete vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou aus in den Weltraum starten. Die Mission wird sich auf die Analyse von Exoplaneten konzentrieren. Exoplaneten sind Planeten außerhalb unseres Sonnensystems, die andere Sterne umkreisen.

Neue Namen für Exoplaneten

«Cheops» soll helle Sterne beobachten, von denen bekannt ist, dass sie von Planeten umkreist werden. Dabei soll das Weltraumteleskop zum Beispiel die kleinen Helligkeitsänderungen, die durch den Transit eines Planeten über die Sternscheibe verursacht werden, aufzeichnen, um die Größe des Planeten zu bestimmen. «Cheops» soll mehrere Hundert Exoplaneten untersuchen, die größer als die Erde und kleiner als der Neptun sind. Der Satellit wird in etwa 700 Kilometern Höhe fliegen und von Spanien aus gesteuert.

Außerdem stellt die Internationale Astronomische Union am Dienstag (11 Uhr) in Paris neue Namen für Exoplaneten vor – es konnten Vorschläge eingereicht werden für die Namen für den noch unbenannten Stern HD 32518 und seinen Exoplaneten HD 32518b.

Due to a red at the beginning of the automated sequence of the SYZ launch system, operations are stopped for today. Satellites and Launcher in Full Security. Investigations on going under standard procedures. More details expected later on today. Go VS23, Go !— Stéphane Israël (@arianespaceceo) December 17, 2019

