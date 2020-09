Streunerkatze Nala ist auf Weltreise

Als der Schotte Dean Nicholson von seinem 9-bis-5-Job als Schweißer genug hatte, beschloss er, per Fahrrad zu einer Weltreise aufzubrechen. Von seiner Heimat Dunbar aus ging es durch Belgien, die Schweiz, Italien und Griechenland nach Bosnien.

Dort radelte er gerade einen Hügel hoch, als er ein klägliches Miauen hörte: Ein kleines ­Kätzchen verfolgte ihn und ließ sich nicht verscheuchen. So nahm Nicholson das Tierchen mit in die nächste Stadt um abzuklären, ob es jemandem gehört. Doch das Katze war herrenlos – und als es auf seiner Schulter einschlief, beschloss der 31-Jährige, es in einem Körbchen am Fahrer auf seine weitere Reise mitzunehmen.

Das Leben langsamer angehen

Mittlerweile haben Dean und Nala zusammen rund 16.000 Kilometer zurückgelegt. Dafür musste Herrchen einen Pass für Nala erstellen lassen. Die beiden fuhren zusammen in Seilbahnen und gingen sogar auf einen Kayak-Ausflug, wie Insta-Fotos auf 1bike1world zeigen.

Dort hat das ungewöhnliche Paar 800.000 Follower, ihr Youtube-Kanal weist 150.000 Abonnenten auf – der Erlös reicht für die weitere Reise aus. Auch ein Buch über die zwei ist schon erschienen. «Nala hat mich dazu gebracht, das Leben langsamer anzugehen und es mehr zu genießen», so der 31-Jährige. «Sie auf dem Fahrrad zu haben bedeutet, dass erst ihre Bedürfnisse kommen. Wir halten oft in Wäldern oder an Stränden an und spielen miteinander», sagte er gegenüber BBC.

(L'essentiel/Felix Traber)