Touristen retten fünf Grindwale vor dem Tod

Für gewöhnlich halten Grindwale einen gebührenden Abstand zur Küste und leben in Gruppen von zehn bis hundert Tieren. Am Montag schwammen jedoch aus unbekannten Gründen fünf der sozialen Tiere im Golf von Mexiko in die flachen Gewässer des Redington-Strands südlich von Clearwater, wo sie prompt strandeten.

Schnell waren die Polizei und Tierschützer verschiedener Organisationen vor Ort und machten sich daran, die Meeressäuger aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Während Meeresbiologen ihren allgemeinen Zustand untersuchten, wurden im Wasser Cocktailzelte aufgestellt, um die empfindlichen Tiere vor der Sonne zu schützen. Badegäste, die spontan als freiwillige Helfer einsprangen, übergossen die Wale zudem mit Wasser, um sie zu kühlen.

Badegäste packten mit an

Anschließend konnten drei der Wale mit Booten in tiefere Gewässer gebracht werden, während zwei zum Aufpäppeln in das nahe Clearwater Marine Aquarium überführt werden mussten. Dutzende Touristen packten an, um die Tiere aus dem Wasser und auf den Lastwagen zu befördern. Hunderte scheinen das Geschehen mit ihren Smartphones gefilmt zu haben, wie das Video oben zeigt.

In der Reha-Einrichtung des Aquariums werden die beiden Tiere nun weiter medizinisch behandelt. Jessica Powell, Meeressäuger-Spezialistin bei der amerikanischen Wetter- und Ozeanografie­behörde NOAA, sagte laut CNN: «Hoffentlich müssen sie nur einige Tage dort bleiben und können dann wieder hinaustransportiert werden wie die anderen drei zuvor.»

Erst vor wenigen Tagen waren in Island 50 tote Grindwale von Touristen entdeckt worden. Wie beim vorliegenden Fall aus Florida gab es auch dort keine Erklärung, weshalb die Tiere an den Strand gerieten.

Grindwale, auch Pilotwale genannt, gehören zur Familie der Delfine. Sie werden drei bis maximal acht Meter lang und bis zu drei Tonnen schwer. Auf ihrer Suche nach Futter tauchen sie in Tiefen bis zu 600 Meter ab. Sie ernähren sich unter anderem von Tintenfischen.

