18-​​Jährige versteigert ihre Jungfräulichkeit

Auf einer Schweizer Escort-Website wurde kürzlich ein überraschendes Inserat aufgeschaltet: Eine 18-jährige Genferin verkauft ihre Jungfräulichkeit für 500.000 Franken, umgerechnet knapp über 461.000 Euro. Sie stellt dabei eines sofort klar: Der Preis ist nicht verhandelbar. Die junge Frau – sie nennt sich Eclosia – präsentiert sich auf ihrem Profil als gebildet, schüchtern, aber nicht allzu introvertiert: «Ich wollte immer Prostituierte werden, weil ich von der Welt der Kurtisanen fasziniert war, die durch Verführung und sexuellen Freiheit, finanzielle Erfüllung und sozialen Komfort erlangten.»

Dann geht sie direkt zur Sache: «Ich möchte meine Jungfräulichkeit einer ganz besonderen Begleitung anbieten. Ich selbst stehe für ein Jahr als Begleiterin zu Verfügung», schreibt Eclosia. Sie bietet ein «Leben zu zweit, teilen, Sinnlichkeit und Liebe» – für eine halbe Million. Sie fügt an: «Verschwenden Sie nicht Ihre Zeit damit, mir eine Stunde für 10.000 anzubieten, ich verkaufe keine Teppiche.»

Ist das Angebot ernst gemeint?

Der Mitbegründer der Website, Bradley Charvet, ist überrascht: «In zehn Jahren habe ich so etwas noch nie gesehen», gibt er gegenüber dem Portal GHI zu. Sein Team habe die junge Frau kontaktiert, um sicherzustellen, dass es sich nicht um einen Scherz handele. Die Genferin erklärte dabei einmal mehr, dass ihr Angebot ernst gemeint sei.

Geld sei nur ein Teil ihrer Motivation. Auf die Frage, warum sie ihre Jungfräulichkeit nicht lieber an jemanden verlieren würde, den sie sich selbst ausgesucht hätte, antwortet die Frau, dass sie nie an einer Beziehung interessiert gewesen sei. «Ich glaube, ich habe mich noch nicht verliebt, deshalb glaube ich auch nicht wirklich an einen Märchenprinzen. Dennoch schließe ich mich der Liebe nicht aus», sagt sie.

Mit dem Geld, das sie für ihre Jungfräulichkeit bekommt, will Eclosia einen Verein gründen, der «Oh Mutter Natur» heißen soll. Die Organisation soll sich mit den Auswirkungen und der Lagerung von Abfall befassen. Schon ihr Pseudonym kombiniert ihre Liebe zur Natur und ihr sexuelles Vorhaben: Eclosia bedeute «eine Blume, die sich aus einer Knospe öffnet», erklärt die junge Frau.

Vier interessierte Kandidaten auf der Liste

Eclosia hat zwei Freundinnen von ihrem Plan erzählt. Diese reagierten zunächst «etwas überrascht», sagt sie, doch bald freuten sie sich auch mit ihr. «Sie waren am Schluss fast stolz auf mich». Ihr Angebot bei fgirl sei nach eigenen Angaben auf großes Interesse gestoßen. Innerhalb weniger Tage habe sie 108 Mails erhalten – vier davon scheinen es ernst zu meinen. «Andere waren etwas verrückter, und andere wiederum versuchten, den Preis zu verhandeln», sagt Eclosia.

(L'essentiel/rfi)