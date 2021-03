Taucher bergen 4000 Jahre altes Boot aus Bodensee

Experten haben mit der Bergung eines mehr als 4000 Jahre alten Wasserfahrzeugs aus dem Bodensee begonnen. Bei dem prähistorischen Boot handelt es sich um einen acht Meter langen sogenannten Einbaum aus Lindenholz, wie das baden-württembergische Wirtschaftsministerium am Mittwoch mitteilte. Der Einbaum aus der Zeit des 24. bis 23. Jahrhunderts vor Christus sei das älteste bisher bekannte Wasserfahrzeug aus dem Bodensee.

Der Schiffsfund im Seerhein bei Konstanz war demnach im Herbst 2018 gemeldet worden. Schon eine erste Überprüfung vor Ort habe gezeigt, dass es sich bei dem Fund um einen Einbaum handle. «Durch den Fund kann die Nutzung des Sees als Wasserstraße oder Fischereigewässer in dieser Zeit jetzt erstmals belegt werden», erklärte Regierungspräsident Wolfgang Reimer. In der Umgebung befänden sich jedoch keine Reste, die mit dem Jahrtausende alten Boot in Zusammenhang stünden.

Boot kann nicht am Stück geborgen werden

Anders als bei einem im bayerischen Teil des Bodensees entdeckten Einbaum aus Eiche könne der Lindeneinbaum nicht am Stück geborgen werden. Dafür sei das Holz zu fragil und zu weich, erklärte der Regierungspräsident. Die anspruchsvolle Bergungsaktion werde voraussichtlich mehrere Wochen in Anspruch nehmen.

(L'essentiel/AFP/kat)