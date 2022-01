Bus stürzt 400 Meter in die Tiefe – elf Tote

Bei einem Busunglück in Bolivien sind mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. Der Bus sei am Samstag in der Provinz Cochabamba von der Straße abgekommen und 400 Meter in die Tiefe gestürzt, teilten die Behörden mit. Wie viele Menschen insgesamt in dem Bus saßen, blieb zunächst unklar. Unter den Todesopfern war den Angaben zufolge auch ein Kind. Zwei weitere Kinder wurden ins Krankenhaus gebracht.

Auch der Fahrer überlebte den Unfall. «Er kann uns helfen, viele Zweifel auszuräumen», sagte ein Mitarbeiter der regionalen Verkehrsbehörden. Die Ursache des Unfalls sei noch ungeklärt. Lokale bolivianische Medien berichten aber von einem mechanischen Fehler am Fahrzeug.

Nach Angaben der nationalen Statistikbehörde kamen 2020 bei Verkehrsunfällen in Bolivien fast 1100 Menschen ums Leben. Mehr als 10.000 Menschen wurden verletzt.



(L'essentiel/dpa/fos)